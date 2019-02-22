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22. 02. 2019

ЕС продлит санкции против Януковича и отменит против Клюева - журналист

Европейский Союз продолжит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

В частности, по его словам, ЕС продлит санкции еще на один год.

"Санкции против Януковича и еще 11 партнеров будут продлены еще на один год", - написал журналист в микроблоге.

При этом он добавил, что Евросоюз, вероятно, исключит из санкционного списка экс-главу Администрации президента Андрея Клюева.

"Европейский союз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича", - отметил Йозвяк.

В последний раз санкции против украинских чиновников времен Януковича были продлены в марте 2018 года. Впервые ЕС ввел такие санкции 6 марта 2014 года.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене - 13 лет заключения.

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Источник: korrespondent.net

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