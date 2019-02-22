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22. 02. 2019

В МИД РФ увидели "украинский след" в поставках США оружия Венесуэле

В МИД России заявляют, что США собираются купить для Венесуэлы крупную партию оружия "в одной из восточноевропейских стран". Такое заявление в пятницу, 22 февраля, сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов Международной экспедиторской компании", - утверждает представитель МИД РФ.

По ее словам, в данной истории прослеживается украинский след. "В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие Антонов", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что администрация США "сознательно обостряет всю ситуацию" в Венесуэле. По ее словам, под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на субботу, США стягивают в границе Венесуэлы спецсилы и технику, чтобы устроить масштабную провокацию.

"Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это все по правилам военной науки", - добавила представитель МИД.

Как сообщалось, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. 

Перед этим президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что закрывает сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении границы с Колумбией. 
 
В среду, 20 февраля, венесуэльские власти объявили о закрытии морской и воздушной границы с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов.
 

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Источник: korrespondent.net

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