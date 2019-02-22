МИД РФ прокомментировал создание сайта Госдепа по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответную публикацию на запуск госдепом сайта о "российской агрессии" в Украине, сообщают СМИ РФ.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил в своем Twitter о запуске сайта "Противодействие агрессии России в Украине", где будут публиковаться спутниковые снимки, карты, статистика, которые якобы "детализируют влияние агрессии" РФ в Украине.

"Глупость - это плохо, но еще хуже глупости, глупость с инициативой. Мне кажется, мы в данном случае имеем именно этот пример, потому что если господин Волкер просто положил перед собой предмет (минские соглашения), о котором написал, он бы просто понял, что про Россию там в общем-то и не сказано, там сказано об обязательствах сторон - Киева, а с другой стороны - Донецка и Луганска. Но это, видимо, от американского представителя пока скрывается, я думаю, что мы восполним пробелы", - заявила она.

Захарова добавила, что в Москве "прекрасно понимают", почему сайт был запущен именно сейчас.

"Мы видели сейчас турне кандидата в президенты (Петра Порошенко – ред.) по США, это часть предвыборной программы, даже вопросов нет, поэтому то, что подобные сайты появляются сейчас, тоже не новость. Но нам только дай повод, поэтому нам есть что ответить. Мы тоже запустим и таблицы, и материалы", - отметила дипломат.

Напомним, в годовщину подписания минских соглашений Волкер заявил, что Россия на протяжении четырех лет ежедневно продолжает их нарушать.

В РФ роль спецпредставителя США по Украине считают исключительно немиротворческой.

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Источник: korrespondent.net