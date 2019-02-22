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22. 02. 2019

Кортеж президента Молдовы попал в ДТП

Машина из кортежа президента Молдовы Игоря Додона попала в аварию. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на главу государства.

По словам Додона, в результате аварии никто не пострадал.

"Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция", - сказал президент.

Накануне, по данным СМИ, Додон получил анонимно письмо с предупреждением о подготовке покушения. В письме говорится, что лидер демократической партии молдавского парламента Владимир Плахотнюк планирует убийство президента сразу после парламентских выборов.

Напомним, в сентябре 2018 года Игорь Додон попал в дорожную аварию. Машина, в которой ехал президент, перевернулась.

Президента Молдовы временно отстранили от должности

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Источник: korrespondent.net

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