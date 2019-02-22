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22. 02. 2019

ГПУ: Деньги "семьи" Януковича перечислены в бюджет

На счет казначейской службы в пятницу, 22 февраля, поступили 1 млрд 478,5 млн грн, переданных государству в порядке спецконфискации средств окружения бівшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

Она напомнила, что неделю назад генпрокурор Юрий Луценко сообщил о конфискации 1,5 млрд грн, которые будут направлены на поддержку армии.

По словам Луценко, деньги Януковича хранились на 100 счетах. Как разъяснил генпрокурор, эти средства, украденные разными способами на территории Украины, выводились из страны через ряд оффшорных юрисдикций и попадали во "всемирную мойку".

В то же время, адвокаты Януковича отрицают причастность к конфискованным стредствам.

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Источник: korrespondent.net

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