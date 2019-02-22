Кто качает урну. Роль силовиков в выборах

Добавим к этому неизбежные попытки Кремля повлиять на избирательный процесс, получим гремучую смесь скандалов, интриг и расследований. Собственно, уже началось, пишет Валерий Литонинский в №3 Журнала Корреспондент.

По данным МВД, по состоянию на 19 февраля, с начала официальной президентской кампании зарегистрировано 1536 сообщений о нарушении избирательного процесса. Больше всего в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Харьковской областях. По 66 эпизодам начаты уголовные производства. Число обращений стремительно нарастает – тремя неделями раньше, по состоянию на 29 января, было зарегистрировано всего 350 сообщений о нарушениях.

Самые распространенные нарушения – незаконная агитация, подкуп избирателей, повреждение имущества и хулиганство, говорят в МВД. Что и говорить, если за окном середина кампании, а треть кандидатов до сих пор даже не открыла избирательные фонды, без которых в принципе нельзя вести агитацию.

Ну и все как мы любим – уже состоялись первые силовые акции. 9 февраля в центре Киева, на Подоле, проходил предвыборный митинг кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Кроме, собственно, ее сторонников, туда пришли еще и активисты, требующие расследования убийства Екатерины Гандзюк. Напомним, что в резонансном преступлении как раз замешаны представители херсонского отделения партии Тимошенко (подробнее об этом ниже). Вот только активистам даже не позволили развернуть баннер с традиционным уже вопросом “Кто заказал Катю Гандзюк?” – правоохранители задержали участников акции, среди которых оказались и представители националистической организации С14, посадили в автозак и отправили в Подольский райотдел полиции. Дальше версии сторон расходятся.

В полиции говорят, что всех задержанных вскоре отпустили, но им на помощь пришла группа поддержки, требовавшая вернуть изъятые личные вещи. Полиция утверждает, что это выглядело как штурм райотдела, чем и объясняют привлечение отряда полицейского спецназа. Якобы у штурмующих, по версии полиции, имелись ножи и револьвер. Участники событий, в свою очередь, говорят, что никакого оружия у них не было, а правоохранители просто их избили.

Как бы то ни было, очевидны две вещи – действовали правоохранители чрезвычайно жестко, с ударами ногами по голове и другими прелестями еще дореформенной милиции. То, как происходящее выглядело на видео, здорово напоминало состав правонарушений по целому букету статей УК. И охраняли, таким образом, полицейские предвыборное мероприятие не кандидата от власти, а как раз конкурента действующего президента.

Игра Авакова

Во всей этой игре резко усилилась роль реального начальника всех полицейских, министра внутренних дел Арсена Авакова. Публично министр пытается примерить на себя образ арбитра над схваткой. Нужно это ему ради сохранения должности вне зависимости от того, кто окажется в президентском кресле после первого или второго тура. Ну и еще он набирает очки перед парламентскими выборами, на которые его политическая сила – Народный Фронт – ну очень рассчитывает.

Со стартом избирательной кампании Аваков развил нешуточную активность. Прежде всего, министр не перестает, как мантру, повторять слова о том, что ни один из кандидатов, независимо от его провластности и оппозиционности, не получит от полиции никаких преференций. А также грозит жесткой реакцией на любые нарушения. Подкуп не пройдет, силовое давление на избирательные комиссии или кандидатов – тоже, обещает Аваков. Впрочем, история с «пакованием» активистов С14 около митинга Тимошенко показывает, что «некоторые звери все же равнее других».

При этом на текущих выборах у полиции серьезно расширились возможности по выявлению нарушений. Прежде всего, подкупа. Подкупом считается раздача денег, ценных подарков, продуктов, одним словом всего, кроме сувениров с партийной символикой и агитационной литературы.

Но в связи с изменениями закона о выборах президента теперь запрещается и оплата из избирательного фонда работы агитаторов и членов избирательных комиссий. Это тоже будет считаться подкупом. Хотя раньше такие договоренности были естественными. Получается, что агитаторам в палатках и представителям комиссий штаб кандидата не может заплатить, они должны работать за идею. В украинских реалиях это практически невозможно – см. на стр. 36-39 наш текст о том, кто и сколько зарабатывает на выборах. Например, только в штабе действующего президента Петра Порошенко планировали привлечь к кампании около 300 тысяч агитаторов. В связи с этим возникает вопрос – насколько внимательно и принципиально полиция будет следить за выполнением этой нормы? “Друзьям – все, врагам – закон”, или как-то по-другому?

Кстати о врагах. У Авакова сохраняются напряженные отношения с Порошенко. Показательную независимость министра и заявления о равном отношении ко всем кандидатам многие восприняли именно как сигнал действующему президенту. В штабе Порошенко сигнал приняли и теперь постоянно подчеркивают, что кампания Петра Алексеевича станет образцом прозрачности и честности.

В случае захода Порошенко на второй срок Авакову, который портил нервы гаранту последние пять лет, сохранить свою должность будет крайне сложно. Для этого нужен просто триумфальный результат Народного Фронта на парламентских выборах, в который, учитывая нынешний нулевой рейтинг этой политической силы, верится с трудом. С другой стороны, со своей бывшей соратницей Юлией Тимошенко, с которой Аваков расстался как с политическим лидером в 2014 году, министр вполне может наладить конструктивное сотрудничество и даже снова объединиться в одной политсиле, если потребуется, конечно. ВБатьківщине ему все хорошо знакомо.

У Авакова давняя история отношений с Тимошенко

Как раз в подыгрывании Тимошенко Авакова и обвинили после действий полиции на митинге кандидата в президенты. И не преминули ответить адекватной информационной контратакой. Полицейских упрекают в превышении полномочий и демонстративном насилии. Один из копов во время задержания активистов кричал на избиваемого: “Ложись, Бандера!”, за что пришлось извиняться всему руководству полиции, а сам крикун уже даже предстал перед судом, хотя утверждает, что ни о каком Бандере не вспоминал.

Зато вспомнили правые организации, которые время от времени пикетируют МВД и требуют реальной “деполитизации полиции”, а не той, что (не)провел Аваков. Сам министр все происходящее назвал умышленной атакой на правоохранителей, которые заняли принципиальную позицию на выборах. Но инициаторов этой атаки не назвал. А вместо этого поехал в США рассказывать о том, как он защищает честный выбор украинцев и стоит на страже порядка – вот, кстати, еще одна попытка поднять собственную значимость, теперь уже в глазах западных партнеров, и увеличить политический вес.

В штабах самых рейтинговых кандидатов в президенты пока действия полиции во время предвыборной гонки в целом оценивают сдержанно позитивно. Главное, говорят, чтобы правильные слова Авакова не расходились с делом. Хотя сам он штабы не особо жалует: “Это не политика и не избирательная кампания – это бл*дство”. Так эмоционально комментировал министр ход избирательной кампании после столкновения полиции с активистами. Вот с этой его оценкой даже не хочется спорить.

Прокурор без отпуска

Если Авакову только приписывают симпатии к Тимошенко, то выбор Генерального прокурора Юрия Луценко на выборах очевиден. Луценко выступил на форуме по выдвижению Петра Порошенко на второй срок, хотя формально и не имеет права участвовать в предвыборной агитации. За это, кстати, на Генпрокурора уже пожаловались в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Да и кумовья они с действующим президентом все-таки. Так что оппоненты Порошенко теперь любое действие прокуратуры называют политическим и клеймят всячески, упрекая в устранении конкурентов главы государства.

Обидно, что сейчас через такую призму пытаются рассматривать дело об убийстве Екатерины Гандзюк. Генпрокуратура предъявила подозрение в организации нападения на активистку председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангере. Соратники Гандзюк, ее отец, да и она сама еще при жизни неоднократно называли фамилию Мангера среди возможных заказчиков преступления. Но пришли за ним только сейчас. Политического окраса этому делу добавляет то, что Мангер – представитель партии Батьківщина. В одном ряду с ним среди возможных заказчиков преступлений активисты и отец Гандзюк называли главу Херсонского облсовета Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. К Гордееву и Рищуку, которые представляют Блок Петра Порошенко, у Генпрокуратуры претензий нет, а вот к Мангеру есть.

Сам подозреваемый тут же назвал дело против него политическими разборками. Об этом же заявили и в Батьківщине, перед тем, правда, исключив Мангера из партии. Хотя позже за главу Херсонского облсовета вступилась лично Юлия Тимошенко. Она назвала подозрение Мангеру безосновательным и обвинила Генпрокуратуру в попытке привязать в преддверии выборов резонансное преступление к ее партии. Возмущена Юлия Владимировна и тем, что про Гордеева и Рищука Генпрокуратура забыла.

Кум кума не подводит

Мангера в итоге суд отпустил под залог, и он даже продолжает работать. О политизации дела Гандзюк уже говорят даже ее друзья. На вопрос, кто заказал Катю, ответа нет. Тимошенко советует Луценко уйти в отпуск на время президентской кампании, а он говорит, что отдыхать сейчас некогда. Но от обвинений в политизации работы ГПУ Юрию Витальевичу уже не отбиться.

Внешние вмешательства

Обвиняют в выполнении политических заказов оппозиционеры и Службу безопасности Украины. В штабе Анатолия Гриценко говорят о прослушке. У Владимира Зеленского заявляют о незаконной слежке. А у Тимошенко утверждают, что СБУ не только следит за Юлией Владимировной, но и устраивает провокации на ее встречах с избирателями.

В самой службе все эти обвинения называют абсурдными. Хотя слежку за основными фаворитами президентской гонки в кулуарах и не исключают. Но на самом деле у СБУ и без таких сомнительных заданий вызовов на этих выборах хватает. Главный из них – внешнее вмешательство в волеизъявления украинцев. Учитывая, что вмешательство РФ в избирательные процессы в США, Великобритании, Франции, Германии, Испании уже подтверждено, наивно было бы рассчитывать, что выборы в соседней Украине в Кремле пропустят. Вот и в СБУ готовятся как к кибератакам, так и к различным диверсиям со стороны восточного соседа.

В службе ожидают от РФ гибридных действий: атак на объекты критической инфраструктуры – энергетику, финансы, связь, а также распространение фейковых новостей и информационных вбросов. В наибольшей опасности, конечно, электронные системы Центральной избирательной комиссии. В ЦИК уже создали специальную рабочую группу при участии СБУ и Службы специальной связи, которая круглосуточно будет обеспечивать безопасность систем Центризбиркома. В государственный реестр избирателей, по данным СБУ, извне вмешаться нельзя. Еще в службе планируют заблокировать на территории Украины около 100 сайтов с российской пропагандой.

За примерами кибератак ходить далеко не нужно. Накануне в Тернопольской области распространили фейковое предупреждение о радиоактивной опасности. Такие же действия в день голосования могут серьезно повлиять на явку избирателей и, как следствие, на результат выборов.

Что касается провокаций и диверсий, то в СБУ отчитались в предотвращении срыва избирательного процесса российскими спецслужбами через организацию "Белые балаклавы". Правоохранители задержали руководителя этого проекта Евгения Моринца. По данным СБУ, организация планировала как минимум шесть акций по дестабилизации ситуации в Украине перед выборами – протесты, захваты административных зданий. Кстати, связывают провокаторов с находящейся в СИЗО по подозрению в организации государственного переворота Надеждой Савченко.

Так что СБУ действительно лучше быть на чеку, а не участвовать во внутренних политических играх. Любое внешнее вмешательство поставит под сомнение легитимность выборов и власти, сформировавшейся в результате них.

Не хотят испачкаться

Кто точно максимально решил дистанцироваться от всех избирательных процессов, запасся попкорном и ждет развязки, так это антикоррупционные органы – НАБУ и САП. Они, к слову, и междоусобную войну-то еще не закончили, а только поставили боевые действия на паузу. Говорят, руководители НАБУ и САП – Артем Сытник и Назар Холодницкий – между собой не разговаривают вот уже девять месяцев. Холодницкий дискредитирован обвинениями в сливе материалов антикоррупционных расследований, но уволить его пока не удалось. По слухам, НАБУ готовит новый заход против Холодницкого. А представители общественных антикоррупционных организаций открыто призывают всех кандидатов в президенты инициировать увольнение главы САП в случае победы на выборах.

Сытник и Холодницкий давно уже не разговоривают друг с другом

Но по поводу политических игр, похоже, НАБУ и САП в разгар избирательной гонки солидарны. Никаких громких производств, чтобы случайно не поднять или не опустить чей-то рейтинг. Хотя кто-кто, а они как раз, конечно, могли бы.

Например, уже несколько месяцев общественная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК) добивается от НАБУ и САП возбуждения дела по факту возможного незаконного обогащения Юлии Тимошенко. Дело касается того факта, что в 2018 году для Тимошенко наняли пиарщиков в США за 390 тысяч долларов. Фамилия Тимошенко упоминается в официальных документах как лицо, которому предоставляются лоббистские услуги. Проблема в том, что в декларации Тимошенко отсутствуют средства на выплату такой суммы. Возникает вопрос – откуда деньги? Вот ЦПК и требует, чтобы правоохранители проверили явные несоответствия трат и доходов.

У Тимошенко говорят, что отказались от сотрудничества с лоббистами. Якобы какие-то добрые люди профинансировали контракт на оказание услуг Юлии Владимировне без ее ведома. А она когда узнала об этом – тут же отказалась.

Активисты обращались с требованием начать расследование к НАБУ и САП – там проигнорировали. Заставить антикоррупционеров открыть дело через суд тоже не удалось. Теперь Центр противодействия коррупции обратился к Юрию Луценко, чтобы он открыл уголовное производство против Тимошенко. Генпрокурор, не желая в очередной раз становиться объектом нападок со стороны Юлии Владимировны и обвинений в ангажированности, передал дело САП. Но там молчат. Замкнутый круг получается, никто не хочет расследовать дело против Тимошенко. Активисты могут обратиться к американским властям – там очень любят разбирать дела о теневом финансировании политиков, особенно, если те имеют лоббистские проекты в США. Но даже если на обращение за океаном отреагируют, это вряд ли случится до 31 марта – маловероятно, что за океаном дадут повод к обвинениям о вмешательстве в украинские выборы. Все же отношение к избирательному процессу там до фанатизма щепетильное – даже если тот идет вне США.

По данным СМИ, антикоррупционеры не только с Тимошенко разбираться не хотят, но за последнее время закрыли еще ряд скандальных дел – об отдыхе в 2016 году экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на Мальдивах, об использовании служебного авто ГПУ при развозке гостей со свадьбы сына Юрия Луценко в 2017 году, о растаможивании автомобиля для жены премьер-министра Владимира Гройсмана, о квартире тестя нардепа Антона Геращенко…

Остается надеяться, что после выборов антикоррупционные органы заработают по полной. Тем более там уже и Высший антикоррупционный суд будет на подходе. И да, у нас же и Государственное бюро расследований уже начало работать. И что важно, руководители всех антикоррупционных органов, а также ГБР защищены законом от скоропалительной принудительной отставки ввиду смены власти.

Источник: korrespondent.net