Адвокаты подали апелляцию на приговор о госизмене Януковича

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича в пятницу, 22 февраля, подали апелляцию на вынесенный ему приговор по делу о государственной измене. Об этом заявили в адвокатском объединении Авер Лекс, представляющем интересы Януковича, сообщает ТАСС.

Адвокат Виталий Сердюк заявил журналистам, что дело против Януковича было сфальсифицировано, а приговор Оболонского районного суда "полностью незаконный и необоснованный".

"Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства - все это изложено более чем на 150 страницах нашей апелляционной жалобы", - сообщил адвокат Виталий Сердюк.

Адвокат также подчеркнул, что поданная ранее госзащитником апелляция "является незаконной".

"Янукович неоднократно официально высказывал свою позицию о том, что не нуждается в услугах какого-либо государственного адвоката, тем более действия которого координируются с представителями Генеральной прокуратуры Украины", - пояснил Сердюк, добавив, что против Рябовола уже подано заявление о совершении им преступления - представительства в суде без полномочий.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене - 13 лет заключения.

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Источник: korrespondent.net