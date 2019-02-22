При осмотре багажа одного из пассажиров, воспользовавшегося услугами коммунального предприятия Николаевского международного аэропорта, в пятницу, 22 февраля, нашли пистолет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил исполняющий обязанности директора аэропорта Федор Барна.
По его словам, мужчина направлялся на отдых вместе с семьей.
Пистолет обнаружили сотрудники аэропорта во время проведения контроля авиационной безопасности.
Гражданина, которому принадлежал багаж, задержали.
Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Николаева у пассажира нашли пистолет
Ранее в Германии сотни пассажиров эвакуировали со скоростного поезда после того, как уборщик нашел в туалете пистолет.
В Николаеве застрелился руководитель аэропорта
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Источник: korrespondent.net
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