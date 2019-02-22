При осмотре багажа одного из пассажиров, воспользовавшегося услугами коммунального предприятия Николаевского международного аэропорта, в пятницу, 22 февраля, нашли пистолет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил исполняющий обязанности директора аэропорта Федор Барна.

По его словам, мужчина направлялся на отдых вместе с семьей.

Пистолет обнаружили сотрудники аэропорта во время проведения контроля авиационной безопасности.

Гражданина, которому принадлежал багаж, задержали.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Николаева у пассажира нашли пистолет

Ранее в Германии сотни пассажиров эвакуировали со скоростного поезда после того, как уборщик нашел в туалете пистолет.

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Источник: korrespondent.net