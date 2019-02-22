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22. 02. 2019

ФСБ заявила о задержании 18-летнего украинца в Крыму

В аннексированном Крыму российские силовики задержали 18-летнего гражданина Украины при попытки въезда на полуостров через пункт пропуска Армянск. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на информацию ФСБ РФ в пятницу, 22 февраля.

"В результате осуществления пограничного контроля в отношении гражданина Украины 2000 года рождения, направляющегося по маршруту Кривой Рог – Севастополь, пограничники установили, что личностью 18-летнего молодого человека заинтересованы правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

По данным российских силовиков, парень якобы является фигурантом уголовного дела и подозревается в совершении на территории Крыма преступления (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

После дополнительной проверки и оформления задержанного передали в полицию.

Ранее в январе ФСБ РФ заявила о задержании гражданина Украины, который якобы пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска, потому что у него не было документов.

В конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ в Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана.

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Источник: korrespondent.net

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