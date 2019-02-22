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22. 02. 2019

Украина занимает шестое место по запасам древесины в Европе

Украина занимает шестое место по запасам древесины в Европе и девятое место по площади лесов. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщил заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь, передает УНН.

"Лесистость Украины составляет 15,9% территории страны, и несмотря на довольно небольшую лесистость, Украина занимает 9 место среди европейских стран по лесистости и 6 место по запасам древесины", - отметил Бондарь.

По его словам, ежегодно прирастает 35 млн кубометров леса. Чиновник утверждает, что в результате происходит постепенное увеличение запаса древесины, что подтверждает значительный природоохранный и экономический потенциал украинских лесов.

Бондарь также рассказал, что Гослесагентство за год воссоздало 44 тыс. га леса, из них почти 2 тыс. га - это новые леса. 

Он добавил, что по объективным причинам динамика создания новых лесов несколько приостановлена, особенно на Юге и Востоке страны.

В отчете указано, что в течение 2014-2018 годов воссоздано 250 тысяч га леса.

Ранее Гослесагентство заявило, что в прошлом году снизились объемы незаконной вырубки до 17,7 тысяч га. 

Источник: korrespondent.net

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