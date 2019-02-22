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22. 02. 2019

Китай разрабатывает "микроволновое оружие" - СМИ

Китайские ученые занимаются разработкой новой военной технологии, действующей по принципу микроволновых радиолокационных станций. Об этом сообщает газета Global Times в пятницу, 22 февраля.

Данную разработку, как отмечает издание, не следует рассматривать в качестве оружия массового поражения. Ее планируют применить в борьбе с терроризмом и при охране государственных границ.

Официально проект называется "Микроволновая система активного сдерживания". Установка обезвреживает "цель", парализуя подкожные нервы и вызывая у противника болезненные ощущения. Тем самым террористы или другие злоумышленники лишаются возможности предпринимать активные действия.

Отмечается, что внешний вид оружия мало чем отличается от микроавтобуса городской службы технического обслуживания. По словам разработчиков, им удалось создать две разновидности оборудования - одна способна выводить из строя отдельных лиц, другая - целые группы.

"Микроволновое оружие", как пишет газета, проходит тестирование под контролем нескольких компетентных ведомств и служб. Несмотря на то, что процесс и результаты этих испытаний засекречены, уже известно, что основное оборудование установки имеет небольшой вес, довольно компактно, а потому пригодно для выполнения самого широкого перечня операций по сдерживанию и ликвидации противника.

Ранее в сети опубликовали видеоролик запуска китайской баллистической ракеты средней дальности DF-26, которую СМИ называют "убийцей Гуама" или "убийцей авианосцев".

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Источник: korrespondent.net

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