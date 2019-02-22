Китай разрабатывает "микроволновое оружие" - СМИ

Китайские ученые занимаются разработкой новой военной технологии, действующей по принципу микроволновых радиолокационных станций. Об этом сообщает газета Global Times в пятницу, 22 февраля.

Данную разработку, как отмечает издание, не следует рассматривать в качестве оружия массового поражения. Ее планируют применить в борьбе с терроризмом и при охране государственных границ.

Официально проект называется "Микроволновая система активного сдерживания". Установка обезвреживает "цель", парализуя подкожные нервы и вызывая у противника болезненные ощущения. Тем самым террористы или другие злоумышленники лишаются возможности предпринимать активные действия.