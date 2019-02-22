Кабмин отреагировал на критику Будапешта

Резкими заявлениями официальные представители Венгрии добиваются противоположного тому, к чему стремятся. Об этом во время общения с журналистами в пятницу, 22 февраля, заявила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Укринформ.

"Мы все время готовы к диалогу. Мы взяли на себя обязательства выполнить решение Венецианской комиссии о продлении срока введения седьмой статьи образовательного закона и работаем с народными депутатами над тем, чтобы Верховная Рада приняла те изменения, которые были представлены правительством или новый небольшой законопроект. Но вот такие резкие заявления явно не способствуют тому, чтобы наши народные депутаты с готовностью поддерживали какие-либо изменения. Если Венгрия считает, что таким образом, таким давлением можно добиться положительного результата, то, к сожалению, она добивается противоположного", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она также указала на неконструктивную позицию блокирования Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне. В то же время Климпуш-Цинцадзе отметила, что члены Альянса помогают найти формулу, по которой бы такой диалог Украины с НАТО все-таки состоялся.

В этом контексте вице-премьер-министр напомнила, что неделю назад министр обороны Украины Степан Полторак участвовал в неформальном завтрака со всеми другими министрами обороны стран-членов Альянса в Брюсселе во время их министерской встречи.

"Другие формулы также были найдены в общем взаимодействии между странами Альянса и Украиной и Грузией. Поэтому этот шантаж Венгрии, слава Богу, в полной мере не удается", - сказала вице-премьер-министр.

Как сообщалось, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "полуфашистским" украинский закон об образовании и заявил, что Венгрия продолжает настаивать на внесении изменений в него.

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Источник: korrespondent.net