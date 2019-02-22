В РФ заявили о задержании украинцев за производство наркотиков

В ФСБ России заявили, что задержали группу людей, занимавшихся производством наркотиков. Трое из задержанных – граждане Украины. Об этом в пятницу, 22 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следователи ФСБ в Тверской области прекратили деятельность трех нарколабораторий с оборудованием стоимостью свыше трех млн рублей.

На месте производства задержаны с поличным шесть человек. Как заявили в ФСБ, трое из них являются гражданами России, трое - граждане Украины.

"Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 кг, а также по предварительным оценкам, около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для их производства, стоимостью около 20 млн. рублей", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных в России возбуждены уголовные дела.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в России задержали украинского проводника поезда.

Ранее МИД Украины сообщало, что за три года в РФ задержали 2300 украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net