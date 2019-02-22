IKEA создала лодки для очистки рек

Компания IKEA создала из детских игрушек для ванны дистанционно управляемую лодку, предназначенную для очистки водоемов от пластикового мусора. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет Европейская правда со ссылкой на Engadget.
Лодка получила название Good Ship IKEA. Судно с помощью сети способно собирать до 19 кг мусора за один рейс.
В компании считают, что небольшой флот беспилотных лодок может полностью очистить небольшие водоемы от пластикового мусора.
Сейчас две лодки работают в водоеме на востоке Лондона.
После завершения образовательной программы ритейлер на безвозмездной основе передаст несколько десятков устройств организации Hubbub.
Ранее в Словакии на реке Бодрог образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов.
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Источник: korrespondent.net
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