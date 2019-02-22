В Конго опрокинулся грузовик с серной кислотой: 18 погибших

По меньшей мере 18 человек погибли и еще девять пострадали в результате ДТП в Конго, где опрокинулся грузовик, везший серную кислоту. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что авария произошла 20 февраля на юго-востоке ДР Конго.

Автомобиль вез опасный груз на рудник компании Glencore, где добывают медь и кобальт. По неуказанной причине он перевернулся, и кислота попала на два других автомобиля. Грузовик принадлежал подрядчику, который был нанят рудником.

Ранее сообщалось, что от утечки кислоты в Германии пострадали 150 человек.

А в конце прошлого года в Конго 27 человек погибли в столкновении автобуса и грузовика.

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Источник: korrespondent.net