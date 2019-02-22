Институт нацпамяти провел декоммунизацию сайтов госструктур

Украинский институт национальной памяти в 2018 году обнаружил на ряде сайте областных управлений полиции и прокуратуры информацию, содержащую пропаганду тоталитарного режима. Об этом говорится в отчета председателя Украинского Института национальной памяти, пишет УНН.

Так, по результатам проведенного мониторинга официальных сайтов областных управлений МВД, в ходе которого выявлено информацию, содержащую пропаганду тоталитарного режима и такую, что не соответствует политике национальной памяти, Институтом направлены письма в 12 областных управлений МВД. По результатам рассмотрения управлениями было устранено недостатки, отметили в УИНП.

Кроме того, по результатам проведенного мониторинга официальных сайтов областных прокуратур и ГПУ, генпрокурору Юрию Луценко было направлено письмо о необходимости приведения информации официальных сайтов 11 прокуратур в соответствии с требованиями Закона Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики и политики национальной памяти.

По результатам рассмотрения обращения, информацию на официальных сайтах приведен в соответствие с законодательством, отметили в Институте нацпамяти.

Кроме того, в рамках мероприятий Институт обратился в Укрзализныцю о необходимости проведения демонтажа трех памятных знаков и изображений; к трем юридическим лицам о необходимости проведения демонтажа пяти памятников; в Министерство юстиции и Министерства аграрной политики о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством наименований четырех юридических лиц; в Укроборонпром по приведению в соответствие с действующим законодательством наименование ГАХК Артем.

Напомним, в феврале прошлого года глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. В стране переименовали около тысячи населенных пунктов и демонтировали почти все памятники Ленину.

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Источник: korrespondent.net