В Венесуэле военные открыли огонь по мирным жителям

На границе Венесуэлы с Бразилией в пятницу, 22 февраля, произошли столкновения военных и жителей венесуэльского штата Боливар, в ходе которого военные открыли огонь, сообщает издание Nacional.
В ходе перестрелки два человека погибли, еще 22 были ранены. В свою очередь жители захватили трех солдат.
Уточняется, что стрельба произошла в результате действий армии против местных жителей. Военные стали стрелять по собравшимся на улице гражданам.
Ранее сегодня сообщалось, что в Венесуэле произошли столкновения оппозиции и полиции из-за гумпомощи.
Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы приведена в боевую готовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями.
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Источник: korrespondent.net
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