В больнице Измаила зарезали пациента

В городе Измаил произошел конфликт между двумя пациентами, который завершился смертью одного из них. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в пятницу, 22 февраля.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что отношения выясняли 53-летний житель Болградского района и 28-летний житель Измаила, которые находились на лечении.

"Для выяснения отношений мужчины вышли во внутренний дворик заведения, где во время драки старший из них достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в живот. Спасти жизнь пострадавшему медикам не удалось – от полученных повреждений он скончался", – говорится в сообщении.

Убийцу задержали. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст.121 УК Украины). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве пациента больницы убили костылем. Мужчина криками мешал соседям по палате спать. Один из них не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия, от чего тот умер.

Ранее в Сумской области пьяный уголовник зарубил трех человек топором, после чего уснул рядом с телами жертв.

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Источник: korrespondent.net