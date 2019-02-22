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22. 02. 2019

За год доходы домохозяйств выросли на четверть

В январе-сентябре 2018 года совокупные ресурсы среднего домохозяйства из 2,11 человек составляли более 9702 грн в месяц, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года (7840 грн). Такие данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств приводит Государственная служба статистики.

Отмечается, что наибольшую долю в ресурсах домохозяйств занимали денежные доходы - 89,7%, в том числе оплата труда - 54,1%, пенсии, стипендии, пособия и субсидии, предоставленные наличными - 20,4%.

В то же время льготы и безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и топлива занимали 2,8% в ресурсах граждан, стоимость потребленной продукции, полученной от личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 3,6%.

Ранее Госстат рассказал, где украинцы берут деньги.

Напомним, в НБУ заявили, что на сегодняшний день реальный доход украинцев составляет 82% от уровня 2013 года.

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Источник: korrespondent.net

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