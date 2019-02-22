Польша готова принять больше военных США – Дуда

Власти Польши ожидают ответа от США по вопросу увеличение военного присутствия американцев на своей территории. Об этом сказал польский президент Анджей Дуда, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 22 февраля.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", – заявил Дуда на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в польском Люблине.

Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".

Польский лидер отметил, что в настоящее время на территории Польши находятся 4,5 тысячи военных США.

Ранее стало ивестно, что США значительно увеличат число военных в Польше. Об этом заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер. По ее словам, увеличение числа американских военных в Польше не связано с созданием базы США.

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Источник: korrespondent.net