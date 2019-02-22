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22. 02. 2019

В Румынии обвалился пешеходный мост

В румынском городе Плоешти в пятницу, 22 февраля, пешеходный мост обрушился на железнодорожные пути и заблокировал движение, сообщает Romania TV.

Отмечается, что вследствие обрушения 15 метрового моста было заблокировано на несколько часов железнодорожное сообщение между Бухарестом и Молдовой.

В результате инцидента никто не пострадал. На ликвидацию повреждений потребовалось около трех часов, после чего сообщение между странами было восстановлено.

В частности, из-за обвала было остановлено четыре пассажирских поезда.

Cмотрите фотогалерею: В Румынии обвалился пешеходный мост

Напомним, несколькими днями ранее пешеходный мост рухнул в Киеве. На месте обвала остались только проржавевшие и деформированные металлические конструкции.

Перед этим в Китае рухнул канатный мост с туристами. Один из находящихся на мосту начал прыгать и расшатал мост, после чего тот обвалился.

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Источник: korrespondent.net

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