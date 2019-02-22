Против Манафорта откроют новое дело, если его помилует Трамп - СМИ

Против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта подготовили новое уголовное дело, которое быстро могут подать, если он получит помилование президента. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Bloomberg.
Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Ванс-младший готов подать ряд налоговых и других обвинений против Манафорта. По мнению двух источников агентства, это рассматривается как подстраховка, на случай, если президент США помилует бывшего помощника.
Ранее Трамп неоднократно жаловался касательно отношения к Манафорту со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. В ноябре прошлого года он часто говорил о "силе помилования", которой он бы мог воспользоваться по отношению к себе и своих политических союзников.
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Источник: korrespondent.net
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