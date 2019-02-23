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23. 02. 2019

МИД ответил Венгрии на обвинение в "полуфашизме"


В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, что украинский закон об образовании является "полуфашистским", сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 22 января.

В МИД отмечают, что закон Украины "Об образовании" принят в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами. Также он прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения.

"Считаем недопустимыми дальнейшие требования относительно изменения принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактам относительно его содержания", – говорится в заявлении.

Также в ведомстве отметили, что в Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.

Напомним, ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "полуфашистским" украинский закон об образовании и заявил, что Венгрия продолжает настаивать на внесении изменений в него. Отвечая на вопрос о предстоящих выборах в Украине, он отметил, что надеется на смену власти в Киеве и на более продуктивный диалог с новой администрацией.

Закон об образовании вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он предусматривает, что дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке нацменьшинства, а с 5-го класса – на украинском Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.

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Источник: korrespondent.net

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