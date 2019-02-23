Лента RSS
Подписаться на ленту
23 февраля 2019, суббота, 02:41
-1°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
23. 02. 2019

В Судане на год ввели режим ЧП


Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год, сообщает телеканал Al Jazeera.
 
Такое заявление глава государства сделал 22 февраля на фоне акций протеста, которые продолжаются с декабря прошлого года. Изначально протесты возникли на севере страны из-за резко возросших цен на хлеб, однако позже митингующие стали требовать прекращения правления аль-Башира.
 
Аль-Башир – самый долгоправящий государственный лидер Африки, он занимает пост президента Судана с октября 1993 года, на последних выборах главы государства, которые прошли в 2010 году, он набрал 68,24% голосов.
 
Напомним, ранее в Судане власти заблокировали населению доступ к основным социальным сетям, чтобы остановить распространение протестов по стране. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.