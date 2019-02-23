Трамп выбрал кандидатуру на должность постпреда США при ООН



Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на должность постоянного представителя США в ООН, передает Reuters.

По словам лидера США, он считает, что этот пост должна занять Келли Крафт.

Келли Крафт является дипломатом, а также послом Соединенных Штатов в Канаде.

Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постпреда США при ООН.

С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли.

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Источник: korrespondent.net