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23. 02. 2019

Отравление алкоголем в Индии: число жертв растет


В Индии как минимум 50 человек пострадали и 50 человек скончались, отравившись контрафактным алкоголем, сообщает Al Jazeera.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Инцидент произошел на северо-востоке страны. Большая часть пострадавших работала на чайной плантации в штате Ассам.

Полиция арестовала пятерых человек, в том числе владельца производства.

Напомним, ранее в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

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Источник: korrespondent.net

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