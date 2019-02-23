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23. 02. 2019

США и Китай договорились о валютном регулировании

 
США и Китай пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает Bloomberg.
 
Такое заявление он сделал во время переговоров с вице-премьером Китая Лю Хэ в Вашингтоне 22 февраля. Глава Минфина США не уточнил деталей соглашения.
 
Ранее Вашингтон попросил Пекин держать курс юаня стабильным. За 2018 год юань подешевел на 5%. Китай использует искусственное понижение курса своей национальной валюты для снижения эффекта от американских пошлин. Стороны обсуждают данный вопрос несколько месяцев.

Кроме того, Китай согласился закупить у США товаров на сумму порядка 1,2 трлн долларов в рамках переговоров о прекращении торгового противостояния между странами.

При этом стороны остаются далеки от соглашения по ключевому для США вопросу по интеллектуальной собственности.
 
Напомним, в 2018 году США неоднократно вводили торговые пошлины против Китая, тарифами обложили товары на сумму в 250 млрд долларов, Пекин вводил ответные пошлины. 

Новый раунд переговоров между США и Китая стартовал 7 января текущего года.

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Источник: korrespondent.net

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