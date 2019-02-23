С валюты Казахстана исчезнет русский язык



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому на казахской валюте больше не будет надписей на русском языке, сообщает пресс-служба главы государства.

Теперь на казахской валюте, тенге, будут надписи только на национальном языке. При этом на инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование иностранных языков.

Согласно предыдущей концепции дизайна банкнот и монет Казахстана, на них допускались надписи на казахском и русском языках.



В Конституции Казахстана закреплено, что русский язык употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским. Но статус государственного языка в стране имеет только казахский.



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Ранее сообщалось, что Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку.

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Источник: korrespondent.net