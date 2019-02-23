США рассказали, в каких странах хотят смены власти



Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Telemundo рассказал, где еще Соединенные Штаты намерены добиться смены власти.

По его словам, США намерены действовать так же, как действуют на территории Венесуэлы, на Кубе и в Никарагуа.

"Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым", – сказал Помпео, отметив, что народ окажет им поддержку при смене власти.

Напомним, ранее армия Венесуэлы приведена в боевую готовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями.

10 февраля США сообщили "о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы". Около 200 тонн продуктов питания, пищевых добавок, медикаментов и гигиенических принадлежностей были собраны в США и Пуэрто-Рико и задержаны на границе Колумбии и Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net