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23. 02. 2019

В Китае запретили расспрашивать женщин о детях на работе


В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу, сообщает Синьхуа.

Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.

Тех, кто нарушит правила, оштрафуют. В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.

Китай, будучи второй крупнейшей экономикой в мире, – страна с самым высоким числом работающих женщин в Азии.

В Китае подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Напомним, в 1979 году власти Китая развернули кампанию по регулированию рождаемости, получившую название "Одна семья – один ребенок". В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако последовавший рост рождаемости не оправдал ожиданий.

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Источник: korrespondent.net

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