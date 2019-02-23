Бразилия собрала 200 тонн гумпомощи Венесуэле

В пограничном бразильском городе Боа-Виста 200 тонн продуктов и медикаментов ожидают отправки в Венесуэлу. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter.

Вместе с тем передача гумпомощи пока отложена из-за закрытия границы президентом Мадуро. Однако власти Бразилии не отказалась от идеи передачи.

"Сообщаю, что планы по передаче гуманитарной помощи венесуэльцам остаются в силе. Вся Бразилия мобилизовалась, и к концу сегодняшнего дня в город Боа-Виста (приграничного штата) Рорайма было доставлено около 200 тонн продуктов питания и медикаментов",- заявил Болсонару.

Ранее губернатор штата Рорайма Антониу Денариум сообщил, что начало передачи гуманитарной помощи Венесуэле будет отложено, так как пока в Бразилию смог проехать только один грузовик из Венесуэлы. По его словам, в сложившихся условиях передавать груз нецелесообразно, поэтому власти решили дождаться прибытия в страну по меньшей мере 20 автомобилей из соседней республики. Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь Болсонару, пояснил, что окончательное решение о том, можно ли начинать передачу помощи при наличии только одного грузовика, будет принято ответственными за гуманитарную операцию, которые находятся на месте.

Напомним, Мадуро приказал закрыть границу страны с Бразилией, чтобы помешать попытке оппозиционеров ввести оттуда гуманитарную помощь.

Также Венесуэла закрыла три моста в Колумбию. Это случилось после того, как глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, покинул венесуэльскую территорию и прибыл в Колумбию.

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Источник: korrespondent.net