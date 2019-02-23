На Донбассе за сутки зафиксировали 14 обстрелов

В течение предыдущих суток сепаратисты на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в ходе обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что из 14 обстрелов, восемь проводились из запрещенного минскими договоренностями вооружения с расходом 77 мин калибров 120 и 82-мм.

"Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений ООС с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь.", – говорится в сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты восемь раз обстреляли опорные пункты ООС: четыре раза - в районе Лебединского, из них дважды - из минометов калибра 120-мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды, из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Водяного; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки; в районе Марьинки огонь по украинским позициям вел снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг осуществил шесть обстрелов позиций ООС: дважды, из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новозвановки; из минометов калибра 82-мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Екатериновки; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского; из гранатометов различных систем - вблизи Луганского; из стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 22 февраля восемь сепаратистов было уничтожено и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники НВФ.

В штабе отметили, что с начала текущих суток огонь по позициям ООС не открывался.

Напомним, за сутки 21 февраля сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. Враг четыре раза применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Были ранены три бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net