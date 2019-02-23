Трамп заблокирует решение Конгресса о режиме ЧП

Президент США Дональд Трамп пообещал воспользоваться правом вето, если палата представителей Конгресса США проголосует против введения в стране режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает Associated Press.

"Наложу ли я вето? 100 процентов", - сказал Трамп.

Отмечается, что в случае введения режима ЧП, значительная часть стены будет достроена уже к сентябрю 2020 года, то есть до новых выборов главы государства.

Накануне сообщалось, что демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов планируют подать резолюцию, нацеленную на блокирование объявления президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения на юго-западной границе.

Напомним, на прошлой неделе Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

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Источник: korrespondent.net