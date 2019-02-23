ООН призывает Мадуро не применять оружие против демонстрантов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро не применять оружие против демонстрантов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гутерреша.

"Генеральный секретарь настоятельно призвал венесуэльские власти не применять оружие против демонстрантов", - говорится в сообщении.

Антониу Гутерреш в пятницу провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и обсудил с ним ситуацию в стране и регионе.

"Генеральный секретарь заявил, что ООН будет и впредь действовать в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, работая с венесуэльскими институтами, помогая нуждающимся людям", - отметили в пресс-службе Гутерреша.

Напомним, накануне сообщалось, что в Венесуэле военные открыли огонь по мирным жителям. В результате два человека были убиты, еще 22 получили ранения.

Также вчера в Венесуэле произошли столкновения оппозиции и полиции из-за гумпомощи.

Ранее в ООН заявляли, что не присоединится ни к одной из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле.

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Источник: korrespondent.net