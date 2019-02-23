В правительстве Британии хотят отставки Мэй в мае - СМИ

Старшие министры Кабинета министров Великобритании хотят, чтобы премьер Тереза Мэй ушла в отставку в мае, после завершения первой фазы Brexit. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщило издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники.

По мнению министров, новый этап переговоров о выходе Великобритании из ЕС должен вести следующий лидер.

Отмечается, что министры хотят отставки Мэй после завершения первой фазы Brexit, "на пике". В противном случае, переговоры могут потерпеть поражения из-за недоверия.

Сама Мэй хочет остаться на своем посту не только на весь период Brexit, но и после, чтобы сохранить политическое наследие.

Британия запуталась в Brexit. Нового плана нет

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Источник: korrespondent.net