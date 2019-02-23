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23. 02. 2019

Гройсман рассказал о темпах роста зарплаты

За последние три года минимальная зарплата в Украине выросла втрое - в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает в субботу, 23 февраля, пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр отметил, что такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад ...", - сказал премьер.

Гройсман также отметил, что Национальному банку на начало года удалось сформировать резервы более 20 млрд долларов, что является максимумом за последние пять лет.

"Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%", - отметил Гройсман.

Ранее Кабмин назвал зарплату Гройсмана. Официально в январе текущего года премьер заработал меньше 37,4 тысяч гривен. 

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине вырасла на 450 гривен.

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Источник: korrespondent.net

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