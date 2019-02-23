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23. 02. 2019

В Индии число жертв отравления алкоголем приблизилось к сотне

Не менее 93 человек скончались из-за отравления алкоголем кустарного производства в штате Ассам на востоке Индии. Еще около 200 человек были госпитализированы, многие из них находятся в критическом состоянии.

Такие данные озвучил в субботу, 23 февраля, министр здравоохранения и благосостояния семьи Джагат Пракаш Надда.

В числе пострадавших – преимущественно рабочие чайных плантаций в округах Джорхат и Голагхат. По предварительным данным следствия, в алкоголе содержался метанол. Этот токсичный метиловый спирт, попав в организм, поражает зрительный нерв и сетчатку глаза.

Полиция уже задержала 11 человек, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже спиртных напитков.

По данным властей Индии, в результате алкогольного отравления в стране гибнет в среднем около 1000 человек в год. Многие жители не могут себе позволить лицензированные напитки и часто покупают нелегальное спиртное, куда добавляют химические вещества, в том числе и для повышения потенции.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 50 пострадавших в результате отравления алкоголем в Индии.

Также на юге Индии в штате Карнатака произошло массовое отравление обрядовой едой в местном храме. Не менее 15 человек умерли, в том числе двое детей, и более 100 госпитализированы.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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