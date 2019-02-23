В Китае в ДТП с грузовиком погибли 20 человек

На севере Китая в районе Внутренняя Монголия попал в аварию грузовой автомобиль местной горнодобывающей компании. Погибли не менее 20 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает CGTN в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что машина перевозила рабочих к шахтам и потеряла контроль из-за неисправности тормозов. Известно, что 15 человек погибли на месте ДТП, один умер по дороге в больницу и еще четверо скончались уже в самой больнице.

По факту аварии местные власти проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Конго 18 человек погибли в результате ДТП с участием грузовика, перевозишего серную кислоту.

А в аннексированном Крыму на трассе Симферополь-Феодосия произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ, который перевозил самоходную артиллерийскую установку. Погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net