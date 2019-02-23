Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Луцкого городского совета за попытку дать взятку чиновнику. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 23 февраля.

"Оперативники спецслужбы установили, что депутат предложил должностному лицу в управлении Гоструда в Волынской области 1100 долларов. За указанную сумму депутат пытался решить вопрос о неналожения штрафов за использование труда наемных работников на его фирме без оформления трудовых отношений", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали депутата на одной из улиц Луцка во время предоставления чиновнику всей суммы взятки.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о предложении взятки (ч.3 ст.369 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке депутат пытался дать взятку чиновнику

Накануне во Львовской области правоохранители задержали депутата одного из местных советов. Он требовал у бизнесмена 40 тысяч гривен за содействие в выделении двух участков земли.

Ранее сообщалось, что двух запорожских чиновников поймали на взятке в 700 тысяч гривен. Должностные лица двух предприятий требовали деньги за беспрепятственный возврат конфискованного имущества.

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Источник: korrespondent.net