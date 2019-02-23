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23. 02. 2019

В "ДНР" взорвался микроавтобус, есть жертвы – штаб

В Донецкой области на временно неподконтрольной территории возле блокпоста сепаратистов "ДНР" подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц. Два человека погибли на месте, трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что взрыв прогремел в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта Оленивка, где сепаратисты осуществляют пропуск граждан.

"По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", – говорится в сообщении.

Сепаратисткие СМИ подтверждают информацию о двух погибших, но утверждают, что пострадал один человек. Его состояние средней тяжести. У мужчины минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана левой теменно-затылочной области, ушиб области правой скуловой дуги, грудины, правого локтевого сустава, бедра и коленных суставов.

Все погибшие и пострадавшие – жители населенного пункта Снежное. Они возвращались в "ДНР" с пенсией, полученной на подконтрольной Украине территории.

Напомним, 18 февраля в Донецке прогремели три взрыва. В "ДНР" сначала заявляли, что взрывы устроили украинские беспилотники, а потом изменили версию на закладку взрывчатки. Пострадавших в результате взрывов нет. Позже в ОБСЕ назвали причину взрывов.

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Источник: korrespondent.net

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