В Венесуэле несколько нацгвардейцев сбежали в Колумбию

Группа военнослужащих национальной гвардии Венесуэлы перешла границу с Колумбией и сдалась местным властям. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на миграционное управления Колумбии.

Утверждается, что "трое служащих венесуэльской гвардии дезертировали от диктатуры Николаса Мадуро через международный мост имени Симона Боливара и запросили помощь у миграционного управления Колумбии".

Речь идет об одном старшем лейтенанте и двух сержантах. Они на двух бронемашинах смогли прорвать заграждения и попасть на колумбийскую сторону границы.

Колумбийская пресса сообщает, что дезертиры уже встретились с представляющими оппозицию депутатами венесуэльской Национальной ассамблеи и получили "амнистию".

Накануне на границе Венесуэлы с Бразилией произошли столкновения военных и жителей венесуэльского штата Боливар, в ходе которого военные открыли огонь. В ходе перестрелки два человека погибли, еще 22 были ранены. В свою очередь жители захватили трех солдат.

Также сообщалось, что Венесуэла закрыла три моста в Колумбию – имени Симона Боливара, Сантандер и Уньон. Это решение объяснялось угрозами в адрес суверенитета Венесуэлы со стороны правительства Колумбии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net