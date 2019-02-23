Новый посол Чехии активно контактирует с Церквями Беларуси

Новоназначенный посол Чехии в Беларуси Томаш Перницкий встретился с руководителями Католической и Православной Церквей страны – митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем и епископом Гродненским Аляксагндрам Кашкевичем, а также митрополитом Минским и Заславским Павлом.

12 февраля посол посетил руководителей Католической Церкви, которые познакомили гостя с историей и нынешним состоянием Католической Церкви в Беларуси, а также с социальными, медицинскими и образовательными проектами, которые реализуются в нашей стране верующими католической конфессии, сообщает catholic.by.

14 февраля митрополит Павел во время личной встречи проинформировал Томаша Перницкого о истории и современном состоянии Белорусской Православной Церкви, которая является Экзархатом Русской Православной Церкви.

20 февраля во время встречи с епископом Александром Кашкевичем посол познакомился с жизнью и деятельностью Католической Церкви на Гродненщине, посетил кафедральный приход святого Франциска Ксаверия, экскурсию по которому провел настоятель кс. каноник Ян Кучинский.

Источник: krynica.info