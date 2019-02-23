Гран-при фестиваля «Коложский Благовест» достался белорусам

В Гродно 23 февраля в зале областного драматического театра завершился XVIII Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест».

Гран-при песенного форума присужден мужскому хору «Всехсвятский» прихода в честь Всех Святых Минска, сообщает orthos.org.

Открывая гала-концерт, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий поблагодарил Гродненский облисполком, руководство города и всех принявших участие в организации фестиваля: «Нижайший поклон всем гостям принявшим участие в нашем песенном форуме. Сегодня непростое время и именно поэтому так важно собираться всем вместе и являть миру наше единство веры».

«Коложский благовест» собрал 41 светский и церковный хор из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Сербии и Румынии.

В рамках фестиваля также прошли вечерние концерты участников, открытие художественных выставок, кинолектории и вечер духовной поэзии и авторской песни.

21 февраля в кафедральном Покровском соборе прошел первый день конкурсных прослушиваний, который завершился концертом.

Источник: krynica.info