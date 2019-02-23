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23. 02. 2019

Епископ Олег Буткевич проведет великопостные реколлекции для молодежи в Гродно

В Гродно 7-9 марта в ректоральном костеле Благовещения Деве Марии состоятся великопостные реколлекции для молодежи, которые проведет епископ Витебский Олег Буткевич.

Организатор – душепастырство студентов и старшей молодежи OPEN, сообщает catholic.by.

Начало 7 марта: в 19:15 — Святая месса, после – разговор на тему «Быть ​​похожим на Христа». 8 марта в 19.00 — Месса, после  – Крестныйпуть и Поклонение Святым Дарам с исповедью с рассуждением «Доверять Христу».  9 марта в 19.00 Месса, после – беседа на тему «Быть ​​свидетелем Христа».

В Лиде с 8 по 10 марта в монастыре отцов-пиаров пройдут реколлекции для юношей. К участию приглашаются ребята от 14 лет, запись до 5 марта (включительно). За более подробной информацией обращаться к о. Александру Махначу SP.

Источник: krynica.info

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