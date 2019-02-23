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23. 02. 2019

В Витебской епархии дети-католики будут соревноваться в знании Священного Писания

В католической Витебской епархии пройдет епархиальный конкурс по знанию Священного Писания. Первый тур — приходской — состоится 23 марта.

В конкурсе могут принимать участие дети из католических приходов Витебской епархии в двух возрастных категориях: 1-я категория — от 9 до 11 лет включительно (могут быть моложе), 2-я категория — от 12 до 14 лет включительно, сообщает catholic.by.

Основой конкурсных материалов является Священное Писание Ветхого и Нового Завета (любое каноническое издание).

В 2019 году конкурс будет проходить по содержанию следующих книг Священного Писания: Книга Бытия и Евангелие от Луки.

Дети, желающие принять участие в конкурсе, должны в ближайшее время обратиться к своим катехизаторам или настоятелям.

Для участия в конкурсе прихода необходимо прислать организаторам по электронной почте vitebsk.caritas@gmail.com заполненный формуляр для записи с данными участников до 1 марта включительно.

Организатором конкурса является Благотворительное католическое общество Caritas Витебской епархии.

Источник: krynica.info

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