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23. 02. 2019

На Донбассе задержали членов банды, которые грабили валютчиков

В Донецкой области задержаны члены банды, которые несколько лет грабили местных валютчиков. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 23 февраля.

По данным полиции, злоумышленники заранее под предлогом клиентов обменяли у пострадавшего незначительную сумму денег, а в следующий раз на встречу валютчик привез 2 млн гривен. Выхватив из рук потерпевшего пакет с деньгами, четверо подозреваемых успели сделать лишь несколько шагов, когда были задержаны полицейским спецназом КОРД.

Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте от 42 до 53 лет, один из которых ранее судим. Двое – жители Славянска, другие – выходцы из Херсона и России.

"Во время обысков по месту жительства одного из задержанных и в тайнике между гаражами был обнаружен пистолет Макарова, который по базам данных МВД числится похищенным из областного управления полиции в Крыму и два обреза, которые злоумышленники прихватили с собой во время другого разбойного нападения. Кроме того, в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигалось группировки", – говорится в сообщении.

Задержанным инкриминируется статье о разбое (ч.4 ст.187 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе задержали членов банды, которые грабили валютчиков

Ранее в Житомире четверо грабителей в масках напали на ювелирную мастерскую, избили ее работника и похитили драгоценности.

А на автодороге Николаев – Херсон неизвестные подрезали Range Rover и украли у водителя сумку, в которой находилось более 15 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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