Супруги новогрудских священников провели школьные беседы о патриотизме и героизме

В Новогрудке 18-22 февраля занятия со школьниками провели клирики православного храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба и их супруги.

В Новогрудском сельскохозяйственном лицее и 10 классе СШ № 3 настоятель храма протоиерей Николай Косяк и матушка Наталия на классном часе беседовали в преддверии Дня защитника Отечества со студентами и старшекласниками о мужестве и патриотизме, а также о духовных причинах столбцовской трагедии, сообщает eparhia.by.

Также состоялись занятия во всех классах Городечненской средней школы Новогрудского района. Учащиеся были разделены на три группы: младшую, среднюю и старшую, в каждой из которых отец Игорь Пирог, матушки Людмила и Наталия провели плановые занятия о мужестве и героизме, милосердии, приводя примеры из жизни святых и обычных людей, утверждающих, что добро всегда возвращается.

Источник: krynica.info