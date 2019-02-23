Лента RSS
Подписаться на ленту
23 февраля 2019, суббота, 22:30
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
23. 02. 2019

Супруги новогрудских священников провели школьные беседы о патриотизме и героизме

В Новогрудке 18-22 февраля занятия со школьниками провели клирики православного храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба и их супруги.

В Новогрудском сельскохозяйственном лицее и 10 классе СШ № 3 настоятель храма протоиерей Николай Косяк и матушка Наталия на классном часе беседовали в преддверии Дня защитника Отечества со студентами и старшекласниками о мужестве и патриотизме, а также  о духовных причинах столбцовской трагедии, сообщает eparhia.by.

Также состоялись занятия во всех классах Городечненской средней школы Новогрудского района. Учащиеся были разделены на три группы: младшую, среднюю и старшую, в каждой из которых отец Игорь Пирог, матушки Людмила и Наталия провели плановые занятия о мужестве и героизме, милосердии, приводя примеры из жизни святых и обычных людей, утверждающих, что добро всегда возвращается.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.