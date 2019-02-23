Новогрудские православные священники пришли в школы с разговором о трагедии в Столбцах

Священники православной Новогрудской епархии 22 февраля провели ряд классных часов и встреч со школьниками, посвященных трагедии в Столбцах.

В Козловщинской средней школе Дятловского района настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Георгий Ярмолич побывал на классном часе учащиеся 11-го класса, сообщает eparhia.by.

Отец Георгий говорил о вреде интернета, игр-стрелялок и прочих, несущих жестокость. Он призвал ребят стремиться к истинным христианским ценностям — вере, любви, добру, милосердию, которые должны стать главным ориентиром жизни каждого. «Жизнь — это дар Божий, и человек, согрешая, преступает Заповеди Божии и закон. В итоге губит свою душу», — отметил священник.

Благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса беседовал с девятиклассниками СШ № 1 Кореличи на тему «Когда в душе нет места Богу».

Раскрывая тему, батюшка, говорил о любви к ближнему, уважении друг к другу, необходимости анализировать свои поступки. Говорилось и о большой опасности интернета, игр, многие из которых носят демонический характер. Также отец Николай раскрыл глубинный смысл слова «прости», объяснил, что означает простить человека и попросить прощения у Бога.

Настоятель прихода Архангела Михаила в селе Цирин протоиерей Олег Сушко провел беседу с учащимися и преподавателями сельской школы. В беседе была затронута трагедия, произошедшая в столбцовской школе. Батюшка отметил, что такие всплески агрессии и злодеяний происходят потому, что у человека нет общения с Богом, в сердце нет любви. Отец Олег призвал школьников больше времени проводить с пользой для души, а не играть в компьютерные игры, которые пагубно влияют не только на здоровье, психику, но и на душу человека.

Настоятель Покровского храма в селе Турец также встретился с учащимися сельской школы.

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» — под таким названием прошла встреча учащихся Раховичской средней школа с настоятелем прихода святого пророка Илии в селе Суринка Слонимского района протоиереем Геннадием Логиным.

Источник: krynica.info