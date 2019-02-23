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23. 02. 2019

Семьи в кризисе могут получить поддержку в Синодальной комиссии БПЦ

Сотрудники Синодальной комиссии Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства оказывают безвозмездную юридическую, психологическую и духовную помощь семьям в кризисной ситуации.

Запись на прием по телефону +375  (44) 551 38 61 (Екатерина Гуреева), сообщает church.by.

Комиссия располагается в Минской духовной академии по адресу ул. Зыбицкая, 27. Председатель комиссии — настоятель прихода в честь святителя Николая Японского в городе Минске протоиерей Павел Сердюк.

Источник: krynica.info

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