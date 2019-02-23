Семьи в кризисе могут получить поддержку в Синодальной комиссии БПЦ

Сотрудники Синодальной комиссии Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства оказывают безвозмездную юридическую, психологическую и духовную помощь семьям в кризисной ситуации.
Запись на прием по телефону +375 (44) 551 38 61 (Екатерина Гуреева), сообщает church.by.
Комиссия располагается в Минской духовной академии по адресу ул. Зыбицкая, 27. Председатель комиссии — настоятель прихода в честь святителя Николая Японского в городе Минске протоиерей Павел Сердюк.
Источник: krynica.info
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