Гуайдо заявил о прорыве гуманитарки в Венесуэлу

Несколько грузовиков с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы. Об этом сообщил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо на своей странице в Twitter в субботу, 23 февраля.

"Мы сообщаем, что грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие из Колумбии, уже находятся на территории Венесуэлы. Режим узурпатора мешает их прохождению, однако он не помешает нашей решимости жить в свободе", – написал он.

В свою очередь испанское издание ABC сообщает, что не менее 20 человек получили ранения и травмы на границе с Колумбией в результате столкновений между активистами, ожидающими прибытия конвоев с гуманитарной помощью, и военнослужащими нацгвардии Венесуэлы.

Люди пострадали в венесуэльском населенном пункте Уренья от воздействия слезоточивого газа и выстрелов холостыми патронами.

Ранее стало известно, что Бразилия собрала 200 тонн гумпомощи для Венесуэлы. Но когда она будет передана пока неизвестно. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу страны с Бразилией, чтобы помешать попытке оппозиционеров ввести оттуда гуманитарную помощь.

Также сообщалось, что Венесуэла закрыла три моста в Колумбию – имени Симона Боливара, Сантандер и Уньон. Это решение объяснялось угрозами в адрес суверенитета Венесуэлы со стороны правительства Колумбии.

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Источник: korrespondent.net